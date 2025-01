Ilgiorno.it - Sos di commercianti e residenti: "Vogliamo più sicurezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Tre spaccate, nella notte tra venerdì e sabato, ad altrettanti esercizi commerciali hanno fatto salire la preoccupazione tra i cittadini. I ladri hanno usato l’auto per sfondare la vetrina della parrucchiera nella piazza centrale del paese, perdendo anche il paraurti del veicolo durante la loro azione. Una volta entrati nel locale, avrebbero arraffato degli oggetti da lavoro per un valore ancora da accertare e pochi soldi. Hanno poi colpito al ristorante Clock in via San Bernardo, ma senza riuscire a entrare. Infine, hanno preso di mira il negozio da estetista Venere di via Magenta. I carabinieri sono arrivati sul posto per l’avvio delle indagini. Utili indicazioni per risalire ai responsabili potrebbero arrivare dalle telecamere dislocate in paese. È tuttora in corso il conteggio dei danni provocati dalle incursioni della banda di malviventi.