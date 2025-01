Inter-news.it - Sabatini: «Tra Inter e Milan non c’è competizione. Mi aspetto questo»

Sandroha detto la sua riguardo la finale di Supercoppa Italiana tra. Secondo il giornalista sportivo, il match è nettamente sbilanciato a favore di una parte.IL COMMENTO – Sandrosi è espresso a Radio Sportiva sulla finale di Supercoppa Italiana tra, indicando i nerazzurri come ampiamente favoriti per il successo finale. Dal suo punto di vista, infatti, il divario tra le due squadre è troppo netto per poter immaginare un esito differente del match: «I pronostici li sbaglio tutti, di solito, ma penso che non ci sia partita. Attenzione, midi vedere una differenza praticamente pari a quelli che sono i i punti attuali di distanza in campionato».sulle possibili scelte in attacco di Inzaghi perI DUBBI –si è poi pronunciato su chi potrebbe sostituire dal primo minuto Marcus Thuram, ai box contro ila causa di una lieve elongazione all’adduttore della coscia sinistra: «Al suo posto credo debba partire Taremi, ma Arnautovic e Correa potrebbero essere utili nel match.