Roma in difesa: piace Marmol, la Fiorentina fa il prezzo per Kayode

Concentrazione totalmente rivolta su un derby al cardiopalma, in scena questa sera allo stadio Olimpico. Classifica che, benché totalmente a favore della Lazio, passa in secondo piano, con lache vuole fare della stracittadina la pietra su cui edificare un 2025 che contenga le gioia mancati dell’anno appena conclusosi. In tale contesto si inserisce un calciomercato che sarà centrale in tutto il mese di gennaio, nel quale Ghisolfi è chiamato a mettere mano alla rosa in maniera più efficace di quanto fatto in estate.Priorità alla, a cominciare da un terzetto centrale che, tra un Celik adattato e un Hermoso con le valige in mano, non ha rincalzi validi.molto Mika, da qualche giorno sul taccuino dei giallorossi. Il centrale classe 2001 mostra un ottimo potenziale, tant’è che il Las Palmas non sarebbe intenzionato a cederlo in questa finestra di mercato.