Liberoquotidiano.it - "Questa è la maglietta del mio fidanzato": Ida Di Filippo e la dedica a Gianluca Torre in vacanza | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Biscottino, buongiorno,è ladel mioqui a Tenerife, buona domenica": Ida Dilo ha detto in una storia Instagram rivolgendosi al suo collega di Casa a Prima Vista. Entrambi, insieme a Mariana D'Amico, sono i protagonisti dell'edizione milanese del programma in onda su RealTime. Sullain questione inquadrata dalla Dic'è scritto "Need money for porsche". In un secondo momento, sempre nel villaggio vacanze in cui si trova, la Diha inquadrato una giraffa finta dicendo: "Ma scusa c'è una giraffa,sei tu?". I colleghi di Casa a Prima Vista, insomma, non perdono occasione per scherzare tra di loro anche quando sono lontani. La lontananza, comunque, non durerà molto: l'ultima stagione del programma è andata in onda fino al 4 novembre scorso.