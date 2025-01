.com - Monza-Cagliari 1-2, ai sardi in rimonta la sfida salvezza

Leggi su .com

(ITALPRESS) – Vittoria pesante in chiaveper ildi Davide Nicola, che passa per 2-1 in casa del, sempre più solo in fondo alla classifica. Prima il rigore di Caprari in apertura di match ad illudere la formazione di casa, poi le reti di Zortea e Piccoli a ribaltare il risultato in favore dei rossoblu, che scavalcano il Lecce – almeno momentaneamente – appena fuori dalla zona retrocessione. Gara che parte forte, con due episodi chiave nei primi sei minuti di gioco: prima il, sugli sviluppi del corner battuto da Viola e sul quale Felici riesce a deviare verso la porta trovando però la respinta del palo; poi il, che al 3? contrattacca con il tiro di Ciurria respinto in area dal polso di Makoumbou, un tocco che, dopo la review al monitor da parte di Di Bello, vale il rigore trasformato tre minuti più tardi da Caprari.