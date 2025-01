Ilfattoquotidiano.it - Meloni incontra Trump: “Pressing aggressivo su Cecilia Sala”. Elogi alla premier: “Ha preso d’assalto l’Europa”

L’aereo decollato la mattina del 4 gennaio poco dopo alle 11, direzione Mar-a-Lago. Giorgiahato Donaldnella sua residenza privata in Florida: una visita a sorpresa, che non era stata annunciata. E ora il New York Times svela i contenuti del faccia a faccia tra i due leader: hanno parlato del caso di, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso e“ha premuto in modo” su questo, riferisce una fonte. L’arresto, si legge, è avvenuto “pochi giorni dopo che l’Italia ha arrestato, su richiesta degli Stati Uniti, un iraniano sospettato di aver fornito componenti di droni alle Guardie rivoluzionarie iraniane“. L’arrivo a Mar-a-Lago dellaitaliana è stato accolto con entusiasmo dal presidente eletto, secondo cui“ha davvero”, riferisce su X il reporter del Wall Street Journal Alex Leary.