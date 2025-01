Liberoquotidiano.it - "Marco Liorni ha bestemmiato": scatta subito la denuncia, lo sfogo del conduttore | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora una volta il deepfake fa discutere. L'ultima vittima dei video in cui viene modificata la voce è. Dopo L'anno che verrà, il concertone del Capodanno in cui ilha dovuto fare i conti con l'insulto sfuggito ad Angelo dei Ricchi e Poveri, ecco che un altro episodio agita uno dei volti di punta di Rai Uno. In un video postato sui social infattibestemmia e insulta proprio dal palco del concertone de L'anno che verrà. Si tratta chiaramente di un fake e di un video creato ad arte per diffamare il. L'episodio non è passato inosservato. E cosìintervenuto: "Sicuramente quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede. Altra occasione per farci qualche domanda sulla facilità di creare fake quasi perfetti con l'intelligenza artificiale.