Le speranze del popolo dei bambini

Parsi Ormai è l’ombra della culla a pesare sul cuore degli adulti responsabili del mondo. La culla che non si riempie più nei Paesi del benessere. Penso all’Europa, penso all’Italia dove, paradossalmente, le popolazioni invecchiano affidando, soprattutto ai figli degli immigrati, il compito di popolare le loro Nazioni. Penso al paradosso di milioni diche, ogni anno, muoiono per fame e malattia poiché le loro condizioni di vita sono tali che, uno su dieci, non riesce a raggiungere, vivo, il quinto anno di vita. E penso che al “dei” ogni anno sterminato, si contrappone la richiesta, ogni ora in crescita, di coppie sterili che ricercano un figlio a tutti i costi (e la ricerca scientifica insegue il loro incomprensibile desiderio ,al “limite della bioetica”). E penso ai milioni diaffamati che crescono soli, circondati dalla violenza disseminata del mondo.