Ilgiorno.it - La metamorfosi di via Orti: "Piante aromatiche e pace. L’anima operaia si è persa"

Nascosto tra le villette di viae via Lamarmora, a due passi da Crocetta, uno storico giardino è stato restituito alla città. Adibito un tempo alla coltivazione diofficinali, questo spazio è rinato nel 2022 dopo trent’anni di abbandono grazie a Bnp Paribas, che intorno ha costruito un complesso residenziale. Ristrutturata anche la villa interna di fine ‘800, un’ex chiesa ora destinata a case e uffici. Fiore all’occhiello la riapertura del giardino, che ospita ancoracome lavanda e salvia. "Qui si può stare in- racconta Davide Gesta, che abita vicino - Ci vengono in pochi, perché non ci sono giochi per bimbi né possono entrare i cani". Ma l’intervento ha le sue criticità: "Si èdella vecchia via- fa sapere Nicola Fontanella, che vive qui - Con l’aumento dei costi, nei palazzi della zona sono rimasti pochi inquilini, il resto sono B&B, bar e ristoranti.