La lite finisce nel sangue Accoltellato dal vicino È grave in ospedale

Arresto in flagranza di reato a Brescia, dove la Polizia ha fermato il responsabile di un tentato omicidio ancora in possesso del coltello usato per ferire la propria vittima. I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato. La Polizia ha arrestato un uomo di origini egiziane indagato per il reato di tentato omicidio commesso ai danni di un connazionale naturalizzato italiano. Pare che l’atto disia giunto al culmine di unascaturita all’interno del condominio in cui abitano i due uomini. Prima l’egiziano e l’italiano di origini egiziane hanno iniziato a discutere, poi sono diventati sempre più irritati e il primo dalle parole è passato improvvisamente ai fatti. Secondo la prima ricostruzione della vicenda, fornita dalla Questura di Brescia, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con un’arma da taglio, provocandogli gravi ferite alla gola ed al torace.