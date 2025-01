Rompipallone.it - La Juventus molla Zirkzee: arriva un altro bomber dalla Premier

Non soltantonella lista di possibili attaccanti per la, i bianconeri si orientano verso unattaccante inLeagueLapronta ad accelerare ulteriormente sul mercato, dopo gli ultimi accadimenti che non hanno fatto piacere all’ambiente bianconero, tutt’. La sconfitta con il Milan in Supercoppa è stata davvero dura da digerire, alimentando il dibattito sulle necessità della squadra che andranno colmate nelle prossime settimane. Soprattutto, sonote le ultime notizie niente affatto incoraggianti per Milik, che resterà ancora per un po’ fuori dal campo.Ulteriori problemi fisici per il polacco, alle prese con un sovraccarico al polpaccio che lo renderà indisponibile ancora per qualche settimana. A questo punto, appare chiaro che il giocatore non possa dare le garanzie richieste e che ladovrà, obbligatoriamente, mettere a segno un colpo nel reparto offensivo.