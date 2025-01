Lanazione.it - Inquinamento. Servono nuovi modelli

MeucciEcco perché dicevano come i divieti di circolazione ai mezzi più vecchi e inquinanti lasciano il tempo che trovano. Un po’ perché riguardano una aliquota di mezzi davvero minima rispetto al complesso del parco circolante di auto, un po’ perché il problema dell’dell’aria lucchese è di ben altra natura e complessità. Alla fine, quindi, hanno ragione i cittadini ai quali abbiamo chiesto che ne pensassero della situazione e hanno finito per dirci che ”ok i divieti“, ma se si vuole veramente una transizione ecologica efficaceaiuti e contributi per l’utilizzo di autobus e treni. Pensiero più che condivisibile, anche perché è semplicemente la verità. Nonné nuove strade – tanto per ribadire tutti i dubbi e le perplessità sul progetto degli assi viari – né altri divieti alle auto: serve proprio un nuovo modello di viabilità.