Notizie.com - Guerra in Ucraina, attacco in Russia nella regione di Kursk: ecco la risposta

Leggi su Notizie.com

Arrivano notizie sempre più incerte sullaincon voci non sempre confermate. A undiinpotrebbe partire una controffensiva.Momenti di tensione continui tra i due paesi con le forze ucraine che sarebbero tornate all’offensiva.inindi(ANSA) Notizie.comSi è partitinotte che ha portato a oggi quando una serie di droni sono stati avvistati su Rostov e sono stati successivamente abbattuti. Sei brigate hanno iniziato unrussa diin una zona differente da quella già battuta in loco l’estate scorsa. Il sito Onliner.ua specifica che sarebbero sottola cittadina di Velike Soldatske e il villaggio di Berdin, informazioni poi rilanciate anche da altri media prestigiosi come il Guardian.