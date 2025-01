Bergamonews.it - Garattini inaugura il ciclo d’incontri “Nutrire la vita” a Stezzano

. Il professor Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri,illa– Gustare, crescere, prevenire”, in programma da gennaio ad aprile all’Auditorium Moscheni ain via Vallini, 23. Il noto ricercatore bergamasco, affermato su scala internazionale, sarà il protagonista del primo appuntamento, che si terrà martedì 14 gennaio alle 19, con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] fino a esaurimento posti.Interverrà sul tema “la: Il cibo come medicina”, illustrando la nutrizione come prevenzione per unalunga e in salute.L’iniziativa, che proseguirà con altre due serate e un concerto, è incentrata sull’importanza della prevenzione e sul fatto che continuare alaci permette di gustarla fino in fondo.