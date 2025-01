Nerdpool.it - Fantastic Four: First Steps – Rivelati alcuni importanti dettagli sulla trama?

C’è una grande quantità di intrighi dietro a, particolarmente causata dalla scelta di ambientare il film in un’altra realtà. Grazie alla Saga del Multiverso sembra che la Prima Famiglia della Marvel viaggerà nella Sacra Linea Temporale, dopo aver affrontato Galactus e Silver Surfer.Si è parlato molto della possibilità che Galactus possa diventare un cattivo del Multiverso. Abbiamo sentito che Franklin Richards sarà legato al personaggio e probabilmente una parte importante di ciò che porterà ii QuattroTerra-616 in Avengers: Doomsday grazie alle sue potenti abilità mutanti. Oggi abbiamo qualche nuova informazione da parte dello scooper @MyTimeToShineH su dove troveremo gli eroi quando inizierà.La donna afferma che “la squadra si scioglie dopo la nascita di Franklin Richards, ma torna a riunirsi quando Silver Surfer arrivaTerra per avvertirli di Galactus“.