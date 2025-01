Lanazione.it - Doppio appuntamento col Trac Festival sotto lo chapiteau del Pin

delper il giorno dell’Epifania. Domani, alle 17.30, loallestito al Pin, con la compagnia Libertivore, ospiterà i voli armoniosi e ipnotici di ‘Hêtre’, in un corpo a corpo tra un’acrobata e un ramo sospeso. A seguire, ‘Phasmes’, un duo acrobatico spericolato che esplora l’unione tra umano e animale. In Hêtre una giovane donna si allontana gradualmente dal mondo reale ed entra in una foresta di misteri e sogni. Il suo corpo, come se fosse una liana, si avvicina, si insinua, scivola fino a confondersi con il legno. In questo momento di solitudine non si chiude in se stessa, raccoglie le forze e spalanca le finestre, quelle che si affacciano verso l’altrove e l’intimo. Con Noémie Deumié, nella coreografia di Fanny Soriano, le musiche di Thomas Barrière e i costumi di Sandrine Rozier.