Liberoquotidiano.it - "Dilettanti allo sbaraglio, sono molto preoccupato": Todde inchiodata, ecco perché rischia davvero grosso

"Io resto garantista, nonun garantista a senso unico, solo con gli amici. Però mi auguro che Alessandrafaccia un bell'esame di coscienza e valuti se è più importante il suo futuro politico o quello della Sardegna". L'ex governatore della Regione Sardegna Ugo Cappellacci in un'intervista a Repubblica non usa giri di parole. "per la Sardegna", sottolinea. "Le irregolarità di rendicontazionegravi: qui siamo in presenza di. Neppure l'ultimo dei consiglieri regionali, dei cosiddetti candidati per spirito di servizio potrebbero avere fatto simili errori", osserva, colpito dal fatto che "non sia stata individuata la figura del mandatario e quindi non lo si sia nominato, che non ci fosse un conto corrente dedicato. Esolo alcuni dei clamorosi e numerosi errori.