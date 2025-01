Golssip.it - De Sica compie 74 anni: Verdone, Sanremo e quel no a Tornatore. Gli aneddoti

Christian De, che torna al cinema in questo periodo con il film «Cortina Express», oggi74. Figlio di Vittorio Dee dell'attrice spagnola Maria Mercader, Christian è infatti nato a Roma il 5 gennaio 1951. "Quando papà è mancato aveva 73e io 23 e me lo sono goduto poco - ha raccontato l'attore e regista qualche anno fa a Sette -. Quando son nato lui aveva 50, l’ho sempre visto con i capelli bianchi, non giocava a pallone con me, non andavamo in bicicletta, ma si era inventato di fare a casa un teatrino, il Teatrino lampo, io e mio fratello Manuel vestiti con il frac, due cornacchiette, e ci faceva esibire davanti ai suoi amici, Cervi, Stoppa, Rascel, Sordi". Ecco alcune curiosità su De. Deha raccontato al Corriere della Sera, nel 2020, un aneddoto: «Mi vergognavo a fare l’attore, con padre attore e grande regista, e madre attrice.