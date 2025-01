Spazionapoli.it - Dal Napoli al Derby di Roma: la scelta di Ranieri su Pellegrini

Leggi su Spazionapoli.it

Lorenzoè un obiettivo delper il mercato di gennaio: ladi misterin-LazioLa partenza di Folorunsho permette l’inserimento di un tassello a centrocampo. Lorenzoè uno dei profili più importanti che Giovanni Manna starebbe seguendo in questa sessione invernale di calciomercato. E potrebbe concludere presto la trattativa con la, specialmente perché oramai il capitano giallorosso sembra non essere più incedibile.-Lazio, lasuIn occasione deldella Capitale, Claudioprova a giocare la carta. Il ragazzo sta attraversando un periodo non felicissimo, a partire dalle numerose critiche della stessa tifoseria alle pressioni che subisce costantemente per via del suo ruolo da protagonista nello spogliatoio giallorosso.