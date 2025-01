Bubinoblog - CANALE 5: IL CASO DELLE NUOVE PUNTATE DE LA RUOTA DELLA FORTUNA SENZA PROMO

La, ilto revival condotto da Gerry Scotti, è tornato su5 a maggio 2024 con la conduzione di Gerry Scotti. Si trattaprima volta alla conduzione per il senatore di5 che fin da subito si è trovato a suo agio.Il clima di famiglia e l’ottima intesa con Samira Lui stanno accompagnando i telespettatori che settimana dopo settimana premiano (anche in replica) il game show del preserale di5.Il programma è un vero fenomeno da studiare, in quanto ha riportato ai fasti di un tempo la fascia che involontariamente era stata usurata tra una Caduta Libera non proprio performante come un tempo e le continue sue repliche.Tra pochi giorni, come si è appreso dal web, guide tv ecc. dovrebbero partire lede La.Peccato solamente che non stia circolando alcunche annunci che si tratteranno di