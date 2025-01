Ilfattoquotidiano.it - Anni di Piombo, la società che cambia tra terrorismo e spinte sociali – Aspetti politici /3

Continua da quiIII PARTE –Nei 15presi in esame vi fu una grande instabilità politica con una ventina di Governi in carica pochi mesi e retti o dalla sola Democrazia Cristiana (DC) o da una coalizione di Partiti (oggi non più esistenti) variabile da 2 a 5. Vi era una politica debole con la DC sempre presente e quasi sempre a capo dei Governi. A questa situazione contribuì il Sistema elettorale proporzionale che garantiva la rappresentanza di Partiti di dimensioni molto ridotte (Tabella 1).La DC otteneva percentuali di poco inferiori al 40% ma in diminuzione, il Partito Comunista raccoglieva circa un terzo dei voti, il partitosta un decimo, gli altri partiti minori di governo tra il 3 e il 6% e il Movimento sociale, fuori dal cosiddetto “arco costituzionale”, tra il 4,5 e l’8.