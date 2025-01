Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di Tiffany Stratton dopo l’ultimo episodio di SmackDown

Il primodidel 2025 ha regalato ai fan una sorpresa inaspettata:ha finalmente incassato il Money In The Bank Contract ai danni di Nia Jax ed è diventata WWE Women’s Champion. Era da tempo, ormai, che si vociferava di un possibile incasso dell’ormai fu Miss Money in The Bank, ma non ci si aspettava che sarebbe accaduto così presto. Nonostante questo, la vittoria titolata avrebbe generato diverse domande attorno alla, soprattutto riguardo allodel suo personaggio.Chris Featherstone di Sportskeeda ha scritto:“Mi è stato detto chenon è stata registrata, ancora, nella lista dei babyface del rosteraver vinto il titolo a.”Le parole del giornalista sembrano sollevare alcuni dubbi riguardo allodella nuova campionessa e sul suo futuro, in quanto si pensava che la sua vittoria la proiettasse direttamente nel circolo dei “face” con anche un cambiamento del suo personaggio.