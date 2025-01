Oasport.it - Volley femminile, Scandicci soffre ma sbanca Perugia nell’anticipo della 15ma di A1

Leggi su Oasport.it

Tanta fatica ma alla fine la Savino del Benevince 3-1 l’anticipodi serie A1sul campoBartoccini Mc-Restaurie consolida il secondo posto in classifica.Gaspari schiera Giulia Gennari in cabina di regia e Bajema in banda einizia malissimo il match andando sotto 12-5 nel primo parziale., con Traballi sugli scudi, tiene il cambio palla fino al 21-16. Antropova suona la carica e la Savino del Bene riesce a rimontare fino al 23-22. Le toscane annullano due set ball e scatta la girandola di emozioni nel finale: è battaglia Antropova-Nemeh e sono le tiscane ad avere la meglio 30-28 con l’attacco dell’opposta azzurra.in avvio di secondo setprova a reagire portandosi sul 6-3 ma in un baleno la Savino del Bene piazza un break di 7-2 e si trova avanti 10-8.