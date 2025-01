Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 10:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio dopo la anticipata in Valle D’Aosta anche nel resto delle regioni iniziano i saldi invernali secondo pronto Commercio 6 persone su 10 acquisteranno qualcosa e il 22 1% dei consumatori spenderà più dell’anno scorso di due punti sul dato 2024 per un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di euro la maggioranza delle persone preferirà rimpolpare l’armadio con noi acquisti di abbigliamento calzature e biancheria intima il 55% afferma di aver cambiato le proprie abitudini per via del cambiamento climatico dato confermato Dal 77% dell’azienda che segnalano ritardo nell’inizio vera domanda e v abbigliamento invernale voltiamo pagina il collegio di garanzia elettorale per la Sardegna è dichiarato decaduto Alessandra Todde Dalla Cara consigliere regionale in questo modo perderebbe anche la carica di Presidente della Regione sarebbero state rilevate inadempienza sulle spese tenute durante la campagna elettorale dell’anno scorso che hanno portato all’emissione di un’ordinanza indirizzata al consiglio regionale toccherà quest’ultimo stabilire una data per la decisione sulla decadenza l’atto inoppugnabile Presso il tribunale ordinario la notifica della Corte d’Appello è un atto amministrativo ti impegni nelle sedi opportune ha dichiarato la stessa Todde dopo una lite con la fidanzata ha strappato il braccialetto elettronico ha lasciato l’appartamento in cui era ai domiciliari protagonista della vicenda Andrea Mussoni 44 anni di Villa Verucchio nel Riminese calciatore professionista di serie g l’uomo che ha giocato da difensore nel Rimini nelle Ravenna del San Marino è stato rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri a casa del Padre ed è arrestato per evasione un addetto alla sicurezza di un supermercato è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Bergamo Al termine di una lite il delitto avvenuto in via Tiraboschi nei pressi del Carrefour Dov’è la vittima 36 anni lavorava omicidio avvenuto al piano seminterrato dell’edificio che ospita diversi negozi secondo alcune testimonianze il vigilante il professore si sono rincorsi per alcuni metri poi quarantenne stato spinto su una vetrina cadendo a terra solo in quel momento non mi girava colpito con quattro forze 5 coltellate per poi darsi alla fuga l’Europa diamo all’estero paesi sbarcata a Damasco per la prima volta della fine del regime di Assad e attraverso i ministri degli esteri di Francia in Germania si è seduto al tavolo con il nuovo Lidl a me dal sarà conosciuto al Giovanni a rappresentare il 27 l’istituzione in comunitarie sono stati alla tedesca Annalena baerbock e su omologo francese Jean Noel esponenti di due paesi europei forte con i maggiori legami per condizioni storiche presenza di rifugiati siriani con il paese medio-orientale al momento del saluto di benvenuto a Giovanni ha stretto la mano sola al ministro Marro Rivolgendosi alla bar bocconcello a distanza e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto oretta in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa