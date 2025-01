Inter-news.it - Serie A, 19ª giornata: diffidati e squalificati per le partite del weekend

La diciannovesimadiA è “monca”, perché mancano all’appello tre: i rinvii di Atalanta-Juventus, Como-Milan e Inter-Bologna per la Supercoppa Italiana, che rendono problematica anche l’individuazione esatta di. Da ricordare che le sanzioni in Arabia Saudita contano sul campionato.A –19ªVENEZIA-EMPOLI sabato 4 gennaio ore 15Venezia (prossima partita Inter in casa): Francesco ZampanoVenezia: nessunoEmpoli (prossima partita Lecce in casa): Liberato Cacace, Alberto Grassi, Giuseppe PezzellaEmpoli: nessunoFIORENTINA-NAPOLI sabato 4 gennaio ore 18Fiorentina (prossima partita Monza in trasferta): Pietro ComuzzoFiorentina: nessunoNapoli (prossima partita Verona in casa): nessunoNapoli: nessunoVERONA-UDINESE sabato 4 gennaio ore 20.