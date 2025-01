Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Totti: “Il selfie rimarrà nella storia del Derby”

Ormai manca sempre meno al tanto atteso match tra. Un nuovo anno, dunque, che inizia con i botti e che vedrà scendere in campo due squadre carismatiche e che sono disposte a tutto pur di portare a casa i tre punti contro l’eterna rivale. Sicuramente i biancocelesti partono avvantaggiati e sono i favoriti per questo appuntamento, rispetto ai giallorossi che, invece, non stanno vivendo un’annata così entusiasmante. La dimostrazione arriva anche dalla classifica che vede gli uomini di Baroni al 4° posto, mentre il club allenato da Ranieri occupa la decima posizione.Due situazioni completamente opposte, ma che in gara come queste contano poco e niente. Il, infatti, è una partita a sé e non contano i precedenti, bensì la voglia e la fame di portarla a casa. Quindi a vincere sarà la squadra che maggiormente vorrà questa vittoria e, proprio per questo motivo, lasarà chiamata a disputare una prestazione eccellente dal punto di vista caratteriale.