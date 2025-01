Pronosticipremium.com - Roma e Frattesi flirtano, ma Marotta frena il sogno: Le Fée pronto a partire

Le questione alle quali lasarà costretta a mettere mano già in questo gennaio si sprecano. Dalle partite di campionato ed Europa League, con il derby della capitale a stappare un mese di fuoco, fino al nuovo CEO e possibile post Ghisolfi, senza ovviamente dimenticare un calciomercato che entrerà nel vivo in queste ore. Non pochi i reparti dove il club dovrà intervenire, e se la concentrazione iniziale era tutta per esterno destro e vice Dovbyk, ora l’attenzione si è spostata su un centrocampo che potrebbe subire modifiche.Tutta “colpa” della situazione che sta vivendo Davide: il centrocampista della Nazionale italiana, punto fermo di Spalletti, non è contento del minutaggio che sta avendo all’Inter, dove, in un anno e mezzo, non ha mai cambiato il suo status di riserva di lusso dietro a Barella, Mkhitaryan ed ora anche Zielinski.