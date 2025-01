Qui non si canta in napoletano la brutta storia di Pasquale bloccato in un locale di Firenze

Leggi su Dayitalianews.com

Ilpiù che un dialetto è una lingua, tanto da essere stato riconosciuto anche patrimonio dell’Unesco, eppure non è gradita a tutti. Di certo non lo è ad un titolare di unnel centro di, che avrebbe addirittura proibito dire indurante il karaoke. La denuncia è partita daAbbatiello, 26enne originario di Benevento e dottorando in Diritto amministrativo che ha voluto raccontare la sua vergognosa esperienza.Il racconto di: “Non mi hanno fattore inha spiegato che, in compagnia dei suoi amici, si era recato a bere qualcosa in questodove si faceva anche karaoke. Lui non ha perso l’occasione e si è prenotato e, quando è arrivato il suo turno, ha proposto la canzone “Tu sì a fine do munno”, delnte neomelodico palermitano Angelo Famao mata in dialetto