Pooh Noi amici per sempre la scaletta del concerto su Canale 5

La grande musica delarriva in prima serata su5 con il– evento della band più amata e premiata della musica italiana. Si tratta di “, Noiper” con protagonisti Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Ecco le anticipazioni, ladele gli ospiti., Noiper, lo show di Venezia arriva in tv su5Stasera, sabato 4 gennaio 2025 dalle ore 21.39 appuntamento con “: NoiPer“, ilevento che il gruppo italiano ha tenuto la scorsa estate nella magica cornice di Piazza San Marco a Venezia. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono pronti ad intrattenere i telespettatori con uno show evento dove la musica è l’indiscussa protagonista. Un lungo viaggio, musicale non, alla scoperta di una delle band più longeve della musica italiana che in quasi 60 anni di carriera hanno fatto cantare ed emozionare diverse generazioni vendendo la cifra record di 100 milioni di dischi.