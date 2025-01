Piersanti Mattarella, per l'omicidio del fratello del Capo dello Stato due nuovi indagati dopo 45 anni

Leggi su Open.online

La Procura di Palermo è tornata a indagare suldel presidente della Regione sicilianadell’attuale presidente della Repubblica Sergio, assassinato il 6 gennaio del 1980 davanti alla sua abitazione, nel centro di Palermo. Lo riporta il quotidiano la Repubblica, in un pezzo a firma di Lirio Abbate, che scrive anche che gli investigatori avrebbero individuato i due killer, due sicari mafiosi. Quest’ultima informazione, spiega Ansa, non è stata ancora confermata dagli inquirenti. Il leader democristiano, allievo di Aldo Moro, venne assassinato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese. L’uomo del commando che fece fuoco era a volto scoperto. I magistrati non poco tempo fa chiesero ad alcune testate giornalistiche immagini fotografiche scattate sulla scena del delitto.