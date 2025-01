Anticipazionitv.it - Panico al Grande Fratello: Helena cerca di colpire Jessica

Leggi su Anticipazionitv.it

La tensione alha raggiunto un livello preoccupante dopo l’ennesima lite traPrestes eMorlacchi. Un alterco nato da continue provocazioni è sfociato in un episodio gravissimo che ha coinvolto un bollitore pieno d’acqua bollente. Solo l’intervento di altri concorrenti ha evitato il peggio. Si parla di violenza fisica ma al tempo stesso anche di violenza psicologica nella casa del GF. Scopriamo insieme cosa è accaduto.Uno scontro acceso culmina in un gesto estremoLa situazione si è verificata in cucina, dopo cheMorlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha continuato a provocarePrestes, chiamandola più volte “imbecille” nonostante gli avvertimenti. La modella brasiliana, visibilmente stanca delle offese, ha reagito in modo violento, afferrando un bollitore dal fuoco nel tentativo di scagliarlo contro