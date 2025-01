Pianetamilan.it - Pagelle Juventus-Milan, i voti di Tuttosport: Conceicao fortunato e…

Leggi su Pianetamilan.it

Ledi1-2, partita della la semifinale della Supercoppa italiana 2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo '' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Incolpevole sulla bomba ravvicinata di Yildiz anche se è sul primo palo, reattivo sul turco quando si distende sulla sinistra a deviare il tiro del 2-0". Voto 6,5. Emerson Royal: "Propositivo sulla destra con cross mai banali. Voglioso e applicato". Voto 6,5. Gabbia: "Salva all’ultimo su Gatti". Voto 6. Thiaw: "Sicurezza tedesca grazie a piedi da mezzala che gli permettono di non andare mai in affanno". Voto 6. Tomori: "Il desiderio del mercato juventino per rinforzare la difesa ritrova minuti e motivazioni con Conceiçao. Gara senza macchie". Voto 6. Terracciano: s.