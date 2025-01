Pianetamilan.it - Pagelle Juventus-Milan, i voti del CorSport: Pulisic cambia tutto

Ledi1-2, partita della la semifinale della Supercoppa italiana 2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Incassa il gol sul suo palo, poi si riscatta e avvia l’azione del rigore con un rilancio lungo che trova la Juve impreparata". Voto 6. Emerson Royal: "In apnea fino all’intervallo, con Mbangula che imperversa. Nella ripresa ribalta il duello, permettendo aldi stare più alto". Voto 6. Gabbia: "Salva su Gatti all’ultimo secondo". Voto 6,5. Thiaw: "Sempre lucido e attento". Voto 6,5. Tomori: "Recupera una maglia da titolare. Meglio nelle coperture lunghe che nelle marcature dentro l’area di rigore". Voto 6. Terracciano: "Dentro per fare argine in mezzo al campo".