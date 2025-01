Metropolitanmagazine.it - Ni Ni e Xiao Zhan testimonial per Gucci in occasione del Capodanno cinese 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Saranno Ni Ni e, già global brand ambassador del brand, a fare daperal. I due ambassador accolgono la proposta di Sabato De Sarno. Il direttore creativo del brand nell’anno del serpente elogia la famiglia, la tradizione e il rinnovamento.ha per protagonisti Ni Ni eIndi questa festività, la maison di Kering dedica una capsule che reinterpreta accessori come i mocassini Horsebit 1953 e la borsa Blondie con motivi dalle forme sinuose e ready to wear. Nella campagna del brand l’attrice e il cantante cinesi hanno rivelato degli scatti che collegano le loro due realtà. Hanato in maniera molto positiva l’intento della campagna, che vuole richiamare i legami che resistono al passare degli anni.