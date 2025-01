Lapresse.it - New York, al via la congestion relief zone: l’Area C di Manhattan

Da domani a Newverrà attivata laa partire dalla 60esima strada di, a sud di Central Park, con l’obiettivo di tagliare il traffico di 80mila veicoli al giorno. Lo annuncia la Metropolitan Transportation Authority della metropoli statunitense. Auto, Suv e pickup pagheranno nove dollari per entrare in quella che somiglia alla milanese ‘Area C’, gli autobus non di linea pagheranno 14,4 dollari e i camion 21,6 dollari, mentre per le moto il pedaggio sarà di 4,5 dollari.Le tariffe a NewLa tariffa per le auto sarà aumentata a 12 dollari nel 2028 e raggiungerà i 15 dollari nel 2031. La tariffa di pedaggio del periodo di punta sarà applicata dalle 5 alle 21 nei giorni feriali e dalle 9 alle 21 nei fine settimana, mentre la tariffa notturna sarà inferiore del 75% rispetto alle rispettive tariffe del periodo di punta standard per tutti gli automobilisti che entrano nella Zona di riduzione dellae.