Napoli altra cessione in arrivo | fumata bianca ad un passo!

Il, che a breve ufficializzerà ladi Michael Folorunsho alla Fiorentina, sta per cedere un altro calciatore nel mercato di gennaioIlsta muovendo i primi passi nel mercato invernale di riparazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha il duplice compito di ingaggiare diversi calciatori per rinforzare la rosa, ma anche quello di cedere gli esuberi che non hanno trovato spazio in questa prima metà di stagione.Dopo la rescissione contrattuale con Mario Rui, le ultime indiscrezioni danno ormai per fatto il passaggio di Michael Folorunsho dagli azzurri alla Fiorentina, che sostituirà così Edoardo Bove, ma il centrocampista romano ex Hellas Verona non sarà l’unico a salutare. C’è un altro calciatore che ha le valigie pronte: ecco di chi si trattaCalciomercato, Caprile al Cagliari e Scuffet agli azzurri: scambio di prestiti in dirittura d’Elia Caprile non ha trovato grandissimo spazio nel nuovoguidato da Antonio Conte, complice anche lo stato di grazia di Alex Meret, che sembra essersi definitivamente scrollato di dosso tutte le insicurezze degli ultimi anni.