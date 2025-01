Thesocialpost.it - Missione segreta di Giorgia Meloni negli Usa: incontro con Donald Trump

Leggi su Thesocialpost.it

L’aereo della premier italianaè in volo verso gli Stati Uniti, stando a quanto riportato dal sito Flightradar24. La, avvolta nel riserbo, prevede uncon il presidente eletto, a meno di due settimane dal suo insediamento alla Casa Bianca. La visita anticipa di pochi giorni l’arrivo del presidente uscente Joe Biden in Italia, previsto per unbilaterale già in agenda.Un dialogo strategico conL’traassume un significato cruciale in un momento di transizione politicaStati Uniti. La premier italiana, che ha più volte sottolineato l’importanza delle relazioni transatlantiche, potrebbe voler consolidare il dialogo con la nuova amministrazione repubblicana, ponendo le basi per una collaborazione futura su temi economici, geopolitici e di sicurezza.