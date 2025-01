Ilrestodelcarlino.it - "Ma adesso dateci più agenti. C’è movida pure in questi mesi"

Sull’aggressione della notte di Capodanno interviene con una nota il sindacato di polizia Siulp, a firma del segretario provinciale Benedetto Fanesi. "Un errore strategico sottostimare laa San Benedetto anche nel periodo invernale, in particolare durante le festività di fine anno – afferma Fanesi – Emblematica l’aggressione da parte da un nutrito gruppo di giovani nei confronti di un cittadino adulto intervenuto in pieno centro cittadino per proteggere un altro ragazzo vittima dello stesso gruppo, ed impone una seria riflessione a tutte le autorità preposte e un’analisi su ciò che non ha funzionato e se si poteva evitare. Di certo ritengo non idonea al contesto la pianificazione dei servizi sia in termini di risorse, dove nessun supporto è stato fornito dalla Questura al commissariato di San Benedetto, che in termini di valutazione del rischio connesso alle prevedibili esigenze di ordine pubblico e di controllo del territorio.