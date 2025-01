Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto dopo 244 km, Chicherit in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.15– Al rilevamento del km 244 l’australiano Daniel, su KTM, ha confermato la vetta della classifica in questa speciale n.1 con il crono di 2:57:31. L’aussie precede lo spagnolo Schareina (Honda) in 2:59:20 e l’americano Ricky Brabec (Honda) in 2:59:32. A completare la top-5 Ross Branch (Hero) e Pablo Quintanilla (Honda).9:10 CAMION – Partita da poco anche la prova dei camion, ancora è chiaramente troppo presto per i primi rilevamenti.9.02– Nuovo leader al primo rilevamento cronometrico (39 km), con il franceseche si porta al comando con 7? su Botterill e 32? su Quintero. 9° Loeb a 34?, 12° Al-Attiyah a 1’12” e 13° Sainz a 1’20”. Nel frattempo sono transitate già 11al 92° km ed il miglior tempo provvisorio è di Lategan con 40? di vantaggio su Ekstrom, 2’33” su Loeb e Sainz e 3’05” su Al-Attiyah.