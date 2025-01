Lortica.it - La fede chianina

Usava in tutto il territorio della diocesi di Arezzo, nelle famiglie dei contadini.Seduto con gli altri ragazzi sulle panche del camino osservavo., sopra di noi, ai cento chiodi impiantati nei travicelli, le spighe di granturco ad asciugare. La tavola dei grandi, tutti con una sola scodella, una sola posata e un solo coltello, anzi “coltella”, dal pane.Il capofamiglia, che però era sottoposto, sedeva a capotavola, secondo una forma ormai tramandata da secoli. A lato, lei: non regina, ma imperatrice assoluta della casa; poi i figli, le nuore. e le figlie? Vi domanderete! Erano assorbite dalle famiglie dei propri mariti. E noi, senza scodella, ci accontentavamo di due fette di pane unto con olio, da strusciare sulla lisca d’aringa appesa al camino.Gli uomini: uno era addetto alla cantina, uno alle bestie bianche e il vecchio, finché poteva, alla coltratura dei campi.