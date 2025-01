Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Musah: “Abbiamo avuto fortuna. Vogliamo vincere la finale”

Yunus, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, seconda semidella 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Lo statunitense, autore del cross che ha trovato impreparato Federico Gatti e fuori posizione Michele Di Gregorio, ha spiegato come ci sia stata anche la componente dellaa permettere ai rossoneri di conquistare il successo. Allo stesso tempo, però, ammette come la squadra abbia lavorato bene e ora vogliail trofeo in. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che come avete visto nel secondo tempo la squadra ha molta voglia di essere in unaun trofeo.lavorato tanto e nonbuttare via questa opportunità.un po’ di, ma laè venuta perché cimesso tanta grinta.