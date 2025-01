Quotidiano.net - Iraniano in cella a Milano. L’ipotesi dell’espulsione. Ma il tempo adesso stringe

Cecilia Sala non è una spericolata dilettante come quelle che in passato sono andate a cacciarsi in guai da cui l’hanno salvate a caro prezzo (contante) i nostri governi. Cecilia è una brava professionista e nonostante la giovane età ha una grande esperienza di situazioni più difficili di un reportage in Iran per il quale aveva chiesto tutte le autorizzazioni necessarie. A quanto ne sappiamo, si è mossa in modo trasparente comunicando perfino preventivamente alcune interviste che ha fatto. L’accusa di aver violato le leggi islamiche è così generica da mascherare la ragione vera del suo arresto: un ostaggio da scambiare con l’ingegnereMohammad Abedini, arrestato asu richiesta del governo degli Stati Uniti che lo accusa di aver realizzato droni che hanno ucciso, tra l’altro, tre militari americani.