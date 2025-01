Ilgiorno.it - Incubo sulla Statale 38, la strada delle Olimpiadi invernali: “Tre ore al volante, ma immobile”

Leggi su Ilgiorno.it

LIVIGNO – Il classico viaggio della speranza, dall’alta Valtellina a Tirano, a dimostrazione della fragilità e precarietà della38. E tutto a poco più di un anno dalle. Ed è proprio un turista milanese che, di ritorno dopo una vacanzaneve in Alta Valle, racconta la sua piccola odissea vissuta nella giornata del 2 gennaio. Tra code per il traffico a Tirano e poi per un incidente a Chiuro è arrivato a Milano esausto. “Sono partito prima11 da Livigno per raggiungere Tirano dove mi attendevano per il pranzo intorno alle 13 – dice il turista meneghino -. Tutto bene fino a Bormio, ho superato il Foscagno e sono sceso verso il fondovalle, con una coda impressionante in direzione Livigno. Mi sono detto fortunato”. Ma poi poco prima di Lovero lo stop: “Ho telefonato ai miei amici che mi attendevano per il pranzo per dirgli che ero in anticipo.