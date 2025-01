Anteprima24.it - Incidente in mountain bike, Interviene il CNSAS e l’Elisoccorso

Tempo di lettura: < 1 minutoSiano (Sa)- Nella mattinata di oggi il 118 di Salerno ha allertato la centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania –per unad un cliclista in località ‘bosco Borbone’ nel comune di Siano (Sa).L’uomo, sessantunenne originario del posto, era in escursione con la suaassieme ad un gruppo di amici quando è caduto impattando violentemente a terra. I compagni hanno quindi allertato immediatamente il 118. Sul posto di sono portate due squadre via terra delcongiuntamente al118 di Salerno che ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore, medico ed infermiere. È stato trovato dai vigili del fuoco in una pozza di acqua profonda due metri.Il ferito è stato quindi stabilizzato dall’equipe sanitaria, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero tramite verricello, trasferito quindi d’urgenza all’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.