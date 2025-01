Liberoquotidiano.it - Il "moderato" al-Jolani? Ecco come tratta la ministra tedesca davanti a tutti | Guarda

Polemiche sui social in Germania per la mancata stretta di mano da parte del leader de facto della Siria, Ahmad al-Sharaa, precedentemente notoAbu Mohammed al-, alladegli Esteri, Annalena Baerbock. Nel video dell'incontro circolato in rete, al-, stringe la mano al ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, ma non fa altrettanto con Baerbock.sottolineato dai media tedeschi, in quanto islamista, al-generalmente non stringe la mano alle donne. Un piccolo gesto di saluto,quello rivolto a Baerbock, può già essere vistouna forma di cortesia. Baerbock non è sembrata preoccuparsi della mancata stretta di mano. Tuttavia, il saluto del leader siriano de facto ha suscitato indignazione sui social media. Un utente ha commentato: "Mi sarei recato lì solo se fosse stato chiaro fin dall'inizio che avrebbe stretto la mano a Baerbock in pubblico".