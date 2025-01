Ilrestodelcarlino.it - Il Borghetto sorride e guarda la vetta

Natale ed Epifania con il sorriso in casa. La squadra di Luchetta oggi resterà are le rivali del girone B di Prima Categoria, perché ha già giocato e vinto (contro il Montemarciano) nell’anticipo pre-natalizio, facendo capire che vuole dire la sua fino alla fine nei piani alti del girone. Il progetto che è iniziato da pochi mesi sta iniziando a dare frutti. Nelle ultime tre partite la formazione allenata da Cristiano Luchetta ha ottenuto il massimo, nove punti, gli ultimi tre con un 0-4 in casa di un Montemarciano che sembra un po’ in crisi nell’ultimo periodo (tre sconfitte consecutive), ma che resta uno dei favoriti alla Promozione. Per ora in testa al girone B di Prima però c’è la Castelfrettese che ha dimostrato di essere la più continua e non solo perché nella casellina delle sconfitte fa segnare ancora zero.