Spazionapoli.it - Fiorentina-Napoli, Olivera esce in lacrime: l’infortunio che può cambiare il mercato

per infortunio: l’uruguaianoinper il dolore.Vince ila Firenze contro ladi Raffaele Palladino. Nonostante le numerose assenze, ilè riuscito a mettere in mostra una grande prestazione contro i viola. Il secco 0-3 certifica la grande applicazione dei ragazzi di Conte.Brutte notizie per gli azzurri di Antonio Conte: Mathìasper infortunio. Il difensore ex Getafe dopo un contrasto con Colpani è rimasto a terra dolorante, toccandosi la caviglia sinistra. Il calciatore dopo una grande partita ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco. Inper, ha dovuto abbandonare il campo e lasciato il posto a Giacomo Raspadori. A fine gara, tra l’altro,ha fatto il gesto che si è sentito tirare.