Fasano | invalido rapinato un arresto Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Nella tarda serata del 3 gennaio, idella Stazione di(BR) hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto resosi responsabile di una rapina con violenza ai danni di undel luogo.Il giovane, nella tarda serata di ieri, nel pieno centro diha aggredito un 53ennefacendolo rovinare a terra e sottraendogli con violenza il borsello.Il Comandante di Stazione disi trovava libero dal servizio e in abiti civili nei pressi e attirato dalla richiesta di aiuto della vittima è immediatamente intervenuto, inseguendo per le vie del centro storico ilre e braccandolo con ancora nelle mani il borsello sottratto alla vittima.Sopraggiungevano immediatamente idella locale Stazione che coadiuvavano l’Ispettore e perquisivano ilre trovandolo in possesso di un coltello con lama affilata e della refurtiva che è stata immediatamente restituita alla vittima.