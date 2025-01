Ilrestodelcarlino.it - Edilizia scolastica: "Quaranta milioni di euro investiti dal 2021"

Sfiorano i 40digli interventi messi in campo dal Comune di Cesena sul fronte dell’dale programmati fino al 2026. L’assessore comunale Christian Castorri fa il punto sugli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli istituti di ogni ordine e grado, per una generale riqualificazione delle scuole, oltre a lavori di adeguamento sismico e antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. In modo specifico dalsono stati39.803.337, tra risorse proprie dell’Ente, finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e derivanti da altre fonti. "Dal 2019 ad oggi – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – l’azione dell’Amministrazione comunale sull’è stata ben orientata e decisa tanto da consentirci di programmare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ordine di priorità ben definite rispetto alle circa 400 aule delle oltre 60 scuole di Cesena: un sforzo economico sul quale crediamo molto e che lascerà alla città scuole ristrutturate e strutture nuove.