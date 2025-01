Lortica.it - Due anghiaresi alla Dakar: sulle orme di Meoni

Due motociclisti, Pietro Bartolomei e David Stoppel, prenderanno partesedicesima edizione dell’Africa Eco Race, la storica maratona africana che ripercorre i leggendari tracciati della vecchia Paris-. La competizione, che oggi si svolge in Arabia Saudita, rivive in questa gara di circa 6000 chilometri attraverso i deserti di Marocco, Mauritania e Senegal, con arrivocelebri spiagge del “lago rosa”.I due centauri, rappresentanti della provincia di Arezzo, affronteranno questa avventura con lo spirito del raid: non per competere contro il cronometro, ma per arrivare a. Questa formula consente di seguire gran parte del percorso di gara godendo al contempo dei paesaggi e delle bellezze dei luoghi attraversati. Un’esperienza unica, tra bivacchi sotto le stelle, imprevisti da risolvere e sfide tecniche con le moto.